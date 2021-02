Fasano, si sente male per strada: salvata da un medico e da una farmacista

FASANO - Colta da malore in strada a Fasano è stata salvata da una farmacista. È successo ieri nel Brindisino, quando la 35enne stava per entrare in chiesa. All'improvviso si è sentita male ed è stata soccorsa da un medico che le ha praticato le manovre di rianimazione e da una farmacista che ha messo a disposizione il defibrillatore della sua farmacia. A darne notizia è il presidente dell’Ordine di Bari e Bat, d’Ambrosio Lettieri: “Grazie ai due professionisti della sanità per l’intervento tempestivo e competente che conferma l’importanza della preziosa sinergia interprofessionale tra medici e farmacisti e del valore della farmacia quale presidio sanitario di prossimità. Un grazie particolare alla dottoressa Lacerignola”.

Anche il presidente della Fofi, Andrea Mandelli, esprime “il proprio plauso alla collega intervenuta con competenza e generosità confermando il ruolo della Professione anche nelle condizioni di emergenza”.