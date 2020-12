Mesagne, minaccia di morte la madre per estorcere denaro: arrestato 31enne

MESAGNE - I carabinieri della Stazione di Mesagne, a conclusione degli accertamenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per atti persecutori e tentata estorsione, un 31enne del luogo, già destinatario nel 2016 di ordinanza di custodia cautelare in carcere per i medesimi reati commessi nei confronti della madre non convivente.

In particolare, nella serata del 22 dicembre, i militari sono intervenuti presso l’abitazione della mamma, dove hanno sorpreso l’uomo che cercava insistentemente di accedere in casa per estorcerle del denaro, minacciandola anche di morte. Gli atti persecutori e le minacce reiterate nel tempo sono oggetto di denunce presentate dalla vittima nei confronti del figlio. L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato accompagnato in carcere.