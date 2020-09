Brindisi, per il «Giro d’Italia» del 9 ottobre scuole chiuse e viabilità modificata

Brindisi - Il Giro d’Italia fa tappa il 9 ottobre (proveniente da Matera) a Brindisi e l’Amministrazione comunale non vuol farsi trovare impreparata a quel che si prospetta un evento di eccezionale portata per l’immagine dell’intera città.

In quest’ottica, il sindaco Riccardo Rossi, il comandante della Polizia Locale Antonio Orefice e il dirigente dei Lavori Pubblici, arch. Fabio Lacinio, hanno illustrato ieri in conferenza stampa l’operazione “tappa” nei minimi dettagli, evidenziando in primis che, in quel giorno, tutte le scuole del capoluogo resteranno chiuse. «Vogliamo garantire la massima sicurezza e, in tal senso, è opportuno creare meno caos possibile, considerato peraltro che nella zona dell’arrivo dei ciclisti ci sono diverse scuole», ha spiegato il sindaco.

Salienti anche le inevitabili modifiche che verranno apportate alla viabilità, in rapporto al percorso prescelto: i ciclisti entreranno in città da via Appia, percorreranno l’intera lunga arteria sino a girare in via Tor Pisani; nuova svolta a sinistra per viale Commenda, poi via Tirolo, viale Aldo Moro, sino alla volata finale (prevista per le 16,20) in via Palmiro Togliatti, con il traguardo posto all’altezza del Tribunale. Di conseguenza, viale Aldo Moro e via Togliatti, fino al ponte di via Caduti di via Fani, saranno interdette a transito e circolazione in entrambi i sensi di marcia a partire dalle 18 dell’8 ottobre (per 70 famiglie di via Nardelli sarà predisposta una corsia per raggiungere via Lanzellotti). In via Appia, via Tor Pisana e viale Commenda ci sarà il divieto di sosta dalle 8 di mattina del 9 ottobre. A partire dalle 12 verrà istituito anche il divieto di transito. In via Appia saranno garantiti due attraversamenti pedonali fra via Grazia Balsamo e via San Giovanni Bosco e all’altezza di via Schiavone. Il tutto corredato dai lavori di rifacimento e livellamento delle strade e dei marciapiedi e dalla presenza di circa 100 agenti di Polizia Locale e circa 150 volontari.