San Pietro Vernotico, bomba esplode vicino silos azienda vinicola

Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere la scorsa notte nei pressi di un silos di vino di una azienda con sede a San Pietro Vernotico (Brindisi). Si tratta in particolare della Megale Hellas, azienda già coinvolta in una maxi inchiesta della procura di Lecce, ancora in corso, su un giro di contraffazione del vino. I danni non sono stati gravi. Il boato, tuttavia, si è sentito molto forte in tutto il paese. Le indagini vengono svolte dai carabinieri che stanno valutando una serie di elementi: anche l'eventualità che quanto verificatosi possa essere collegato in qualche modo con alcuni attentati compiuti nelle scorse settimane in danno di altri imprenditori vinicoli.