Ostuni, norme anti-assembramento: chiuso noto bar per 5 giorni

OSTUNI - Il personale della Polizia Amministrativa del Commissariato di Ostuni, in collaborazione con quello della Divisione P.A.S. della Questura, lo scorso fine settimana, ha controllato di diversi plessi sul litorale a nord del Capoluogo, procedendo, stamane, alla notifica del provvedimento di chiusura per giorni 5 di un noto locale-bar sito in contrada “Pilone”, nel comprensorio della “Citta Bianca”.

A sostegno della misura assunta dai poliziotti, vi è la riscontrata violazione delle linee giuda della Regione sulla somministrazione di bevande, oltre alla acclarata presenza di numerosissimi avventori all’atto del controllo. Tale provvedimento segue, di qualche giorno, quello analogo emesso nei confronti di altra struttura sedente sul litorale ostunese.

Nella notte tra sabato e domenica il personale della Questura ha controllato 10 attività del centro cittadino elevando alcune contravvenzioni.