Fasano, gettano rifiuti per strada. Sporcaccioni su Facebook

FASANO - Abbandono selvaggio di rifiuti: le microcamere, installate, su input del Comune, dalla società che ha in appalto il servizio di igiene urbana, hanno immortalato decine e decine di “sporcaccioni” patologici. Nei giorni scorsi il sindaco Francesco Zaccaria ha preso l’iniziativa di pubblicare su Facebook alcuni dei filmati registrati dagli occhi elettronici. Dai video si ha la conferma che ci sono tanti cittadini che, incuranti delle norme e del rispetto per l’ambiente e per il prossimo, sistematicamente abbandono i rifiuti agli angoli delle strade e ai margini delle strade di campagna. Il risultato è che, così facendo, ci sono aree che vengono trasformate in discariche.

“Le scene incredibili – commenta il sindaco – sono state riprese nei giorni scorsi dalle nuove microcamere sperimentali che abbiamo collocato in punti strategici del territorio. A questa gente vorrei semplicemente dire: è così che amate casa vostra?

Cosa direste se gli altri venissero a scaricare rifiuti nel vostro cortile o davanti al vostro portone? Questo schifo è il tentativo di continuare a rimanere sconosciuti al fisco, e non pagare la Ta.Ri., di chi negli anni scorsi è stato abituato a non pagarla. I responsabili di questi disgustosi comportamenti – prosegue il primo cittadino – saranno puniti con la massima severità, perché la nostra Amministrazione fa della difesa dell’ambiente uno dei punti qualificanti del suo programma e non intende indietreggiare di un solo millimetro. Continueremo a difendere Fasano, le sue belle frazioni e le sue meravigliose contrade, con tutta le forze che abbiamo, e proseguiremo nella nostra politica di contenimento dei costi e del carico fiscale, colpendo questi sudicioni senza guardare in faccia a nessuno. Chi – conclude il sindaco – paga regolarmente, rispettando casa propria e quella degli altri, lo chiede e lo merita”.

Nei filmati registrati dagli occhi elettronici alcuni degli “sporcaccioni” sono facilmente identificabili. Tant’è che gli investigatori del nucleo di Polizia ecologica della Municipale gli hanno già notificato la sanzione. Nella schiera di chi i rifiuti li abbandona dove capita ci sono cittadini che di multe se ne sono viste comminare diverse sanzioni amministrative. Gente che si sta guadagnando, con la sua inciviltà, una menzione nel libro dei guinness.