Timbrava il cartellino e andava via dall'ambulatorio: medico Asl Brindisi sospeso per 8 mesi

I carabinieri di Brindisi hanno eseguito un’ordinanza di sospensione dell’esercizio di un pubblico ufficio, per 8 mesi, con contestuale sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato di 419,31 euro, nei confronti di un medico 60enne del luogo della Asl di Brindisi, per truffa aggravata continuata e assenza plurima per dipendenti pubblici.

Secondo gli investigatori, la donna ha timbrato 9 volte il badge nel lettore smarca tempo, per attestare l’inizio dell’attività lavorativa, allontanandosi subito dopo a bordo della propria auto, per poi ritornare e timbrare l’uscita, assentandosi per un totale di 27 ore lavorative.