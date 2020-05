Brindisi, movida poco rispettosa: sindaco pronto a chiusura a mezzanotte

La movida notturna continua a tenere banco nel suo ruolo di... “guastafeste” durante la fase di convivenza con il virus.

Nella graduatoria dei fattori che potrebbero determinare - se non efficacemente contrastati - una nuova impennata dei contagi è ai primissimi posti ed è stato proprio in tale contesto che, dopo le immagini del sabato precedente (con molteplici gruppi di giovani fianco a fianco all’esterno dei locali di Brindisi), nel week-end appena trascorso la “musica” è cambiata. Non proprio del tutto, ma in buona parte sì. Perchè, se è vero, da un lato, che non si è registrata alcuna sanzione (pur essendo stati identificati in centinaia i giovani per strada), è anche vero, dall’altro, che la forza di “persuasione” messa in atto da un vero e proprio “esercito” di uomini e mezzi (tra forze dell’ordine, reparti militari e Polizia Locale) ha fatto sì che gli assembramenti siano stati alla fine contenuti al massimo, con interventi mirati presso i vari punti di ritrovo del centro storico finalizzati a sparpagliare i giovani utenti dei pub. Una scena che si è ripetuta più volte sino a notte fonda (almeno fino alle tre, orario in cui gran parte della gente è poi tornata a casa).

Evidentemente, però, questo non è sufficiente e già forse nella giornata di oggi il sindaco Riccardo Rossi emanerà l’ennesima ordinanza di questa emergenza sanitaria, con la quale dovrebbe ora imporre ai gestori dei locali brindisini (ovviamente, per un periodo limitato nel tempo) la chiusura a mezzanotte. Una più efficace contromisura al sin troppo superficiale modo di affrontare la fase della convivenza con il virus da parte dei più giovani che, dopo due mesi e mezzo di clausura, e con l’avvento della bella stagione, intendono rifarsi del tempo perduto e anche... con gli interessi.