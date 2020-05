Coronavirus, a Brindisi 4 contagi in Pneumologia in ospedale Perrino, tra il personale sanitario

Quattro persone sono state contagiate dal Coronavirus nel reparto di Pneumologia dell'ospedale Perrino di Brindisi. Secondo una nota diffusa stamattina dai sindacati Cobas e Cgil, si tratterebbe di un medico, due infermieri e un operatore socio-sanitario. I sindacati chiedono uno stop alle attività del reparto, dal momento che il personale sanitario è stremato per l'aumentare dei turni per far fronte all'emergenza. La scorsa settimana altri casi erano stati riscontrati nello stesso ospedale, in Oculistica.