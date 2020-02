Mesagne scoperte tombe medievali: l'abbraccio di madre e figlio passa alla storia

BRINDISI - Scoperta sorprendente a Mesagne: dal sottosuolo emergono delle tombe risalenti al Medioevo. Il ritrovamento in piazzetta Sant’Anna dei Greci, nel cuore del centro storico della città, è avvenuto durante i lavori di scavo per la nuova rete idrico-fognaria dell’Acquedotto Pugliese in atto nei giorni scorsi. Alla meraviglia della scoperta si aggiunge il ritrovamento di due scheletri abbracciati appartenenti a madre e figlio. Nel sepolcreto infatti i due sono stretti l'uno all'altro. Il piccolo è poggiato sul grembo della donna supina sul fianco destro. Nella tombe sono stati rivenuti anche due uomini con delle monete tra le mani e una donna che indossava orecchini.