Ceglie Messapica, in casa pistole, gioielli, quadri e 5mila euro: arrestato

I carabinieri di Ceglie Messapica (Br) hanno arrestato un 52enne del luogo per detenzione abusiva di armi da sparo e ricettazione. L'uomo custodiva in un garage, perquisito dai militari, due pistole senza marca e matricoli, e una serie di elettrodomestici, quadri, attrezzi agricoli, gioielli, elementi di arredo, monili, orologi, tutti di provenienza furtiva. Aveva anche 5mila euro in contanti per cui non ha saputo fornire una spiegazione. Tutto è stato sequestrato e l'arrestato è stato rimesso in libertà, come disposto dall'autorità giudiziaria.