S.Vito dei Normanni, il marito scopre il tradimento, e lei lo accoltella all'addome: arrestata

I carabinieri di San Vito dei Normanni (Br) hanno arrestato una donna del Camerun, Taku Maureen Ngobalogo, per tentato omicidio aggravato. Il marito 43enne, della stessa nazionalità, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I militari sono intervenuti nel corso di una lite: l'uomo ha scoperto che la donna lo tradiva, l'ha colpita con calci e pugni e lei l'ha accoltellato all'addome con un coltello da cucina con una lama di 25 centimetri. L'uomo, trasportato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, è stato operato per il grave trauma toracico. Il coltello è stato sequestrato e la donna si trova in carcere.