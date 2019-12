Ostuni, ricercato da ottobre per stalking, ruba il portafogli al padre e scappa: arrestato

La polizia di Ostuni (Br) ha arrestato sabato scorso un torinese di 38 anni, S.G., ricercato dallo scorso ottobre dalla Procura di Cuneo perché condannato a 10 mesi di carcere per stalking ai danni della ex moglie. La polizia di Ostuni è intervenuta venerdì 27 dicembre, quando il padre del ricercato aveva lanciato l'allarme in quanto aveva litigato col figlio, ospite in Puglia per Natale, che gli aveva rubato il portafoglio con 300 euro all'interno, ed era scappato. Le sue intenzioni erano quelle di spostarsi in Francia, a Grenoble. I poliziotti hanno capito che l'uomo era a bordo di un pullman che sarebbe passato da Lucca, e in accordo con il personale della squadra mobile toscana l'hanno bloccato e condotto in carcere.