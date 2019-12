Brindisi, crescono intossicazioni da funghi nonostante la sensibilizzazione dell'Asl

I casi di intossicazione da funghi si susseguono a ritmo vertiginoso, malgrado le ripetute sollecitazioni alla massima prudenza da parte del Centro di Controllo Micologico dell’Asl.

Per potenziare allora la campagna di sensibilizzazione in atto, la stessa Asl ha ritenuto utile diffondere il calendario settimanale del Servizio di ispettorato micologico, attivo su tutto il territorio provinciale dall’1 settembre al 31 gennaio di ogni anno, ai fini della certificazione di commestibilità per i funghi epigei spontanei, sia posti in commercio (raccoglitori professionali e rivenditori) che raccolti per consumo proprio da raccoglitori amatoriali/occasionali (in quest’ultimo caso la consulenza e la certificazione micologica è gratuita).

Nello specifico, a Brindisi riceve il lunedì (11,30-13), il martedì (7-8,30 e 11,30-13), il mercoledì (7-8,30), il giovedì (7,8,30) e il venerdì (7-8,30) in piazza di Summa; a Cisternino dal lunedì al giovedì dalle 7 alle 8,30 in via Cappuccini (ex ospedale); a Fasano il lunedì (8,30-9), il martedì e il giovedì (8,45-9,30), il mercoledì (8,45-10) e il venerdì (7-9) in via Nazionale dei Trulli (ospedale), mentre il sabato (8-8,30) in via Giardinelli (mercato “del contadino”); a Ceglie il lunedì (10-11,30), il mercoledì (10,30-12) e il venerdì (9,30-11,15) in largo Cappuccini (ex ospedale); a Ostuni il martedì (11,15-12,30), il giovedì (9,45-11) e il sabato (9-9,30) in via dei Colli; a San Vito il lunedì (7,30-9), il mercoledì e il venerdì (9-10) in via Oberdan; a Mesagne il lunedì (9,30-11), il martedì (9-11), il mercoledì (10,30-12,30), il giovedì (10,30-11,30) e il venerdì (10,30-12,30) in piazza Gioberti (area mercatale); a San Pancrazio il lunedì e il mercoledì (7-8) e il giovedì (15,30-17,30) in via Vittorio Emanuele 264; a Oria il lunedì e il mercoledì (8,30-10) e il venerdì (11-12,30) presso il Comando di Polizia Locale; a Francavilla il lunedì e il mercoledì (10,15-11,30) in piazza de Mitri; a Torre Santa Susanna il lunedì (11,45-12,30) e il giovedì (7,30-9) presso il Comando di Polizia Locale; a Latiano il martedì (9,30-11) e il venerdì (9-10,30) presso il Comando di Polizia Locale; a Carovigno il martedì (10-11) e il venerdì (16-18) in via SS 16 per Ostuni; a San Donaci il martedì (7,30-9) presso il Comando di Polizia Locale; a San Michele il giovedì (9-10); a Cellino il venerdì (7,30-8,30) presso Uffici Attività Produttive; a Villa Castelli il venerdì (11,30-12,30) presso il Comando di Polizia Locale; a San Pietro il martedì (11,30-13) e il giovedì (9,30-12,30) in via S. Antonio 161.