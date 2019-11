Mesagne, guardia giurata minaccia compagna con l'arma: «Via da casa»

I Carabinieri della stazione di Mesagne, hanno sottoposto al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, un 61enne residente a Brindisi e domiciliato a Mesagne, guardia particolare giurata, intimandogli altresì il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla convivente.

In particolare, venerdì pomeriggio, la donna ha telefonato ai carabinieri della stazione di mesagne chiedendo aiuto poiché il 61enne, dopo l’ennesima lite per futili motivi, l’aveva minacciata di morte con la pistola in suo possesso. I militari operanti, immediatamente intervenuti presso il domicilio, hanno sequestrato la pistola utilizzata dall’uomo, Beretta calibro 22 matricola relativo caricatore contenente 8 colpi dello stesso calibro e un coltello a serramanico con lama da 8 cm.

Hanno altresì accertato che la donna era vittima di umiliazioni, maltrattamenti, violenze fisiche e minacce di morte, a partire dal 2017, data in cui i due avevano iniziato la convivenza, ed hanno acquisito un supporto informatico in cui la donna ha registrato l’episodio di minaccia di morte con l’uso dell’arma.

Al 61enne è stato ritirato il decreto di “incaricato di pubblico servizio” e il porto d’armi.