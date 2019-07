Falso e truffa per incassare 15mila euro: arrestato avvocato a Brindisi, coinvolta anche la madre

La Guardia di Finanza di Brindisi ha arrestato un avvocato, il 49enne S.G., (è ai domiciliari) per falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità materiale commessa dal privato, sostituzione di persona e truffa. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale del capoluogo, e la madre del professionista, C.M., 73 anni, è stata sottoposta all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'avvocato, che ha uno studio legale a Brindisi, riproduceva il timbro e le attestazioni di un ignaro notaio del posto e questa pratica gli aveva permesso di incassare oltre 15mila euro indebitamente. L'accredito avveniva su un conto corrente bancario intestato alla madre. Già in passato il professionista era stato sottoposto alla misura interdittiva del divieto dell'esercizio della professione per reati analoghi, provvedimento che gli era stato poi revocato.