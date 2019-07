Brindisi, ruba auto in centro commerciale: preso grazie alle telecamere

BRINDISI - Ruba auto nel parcheggio del centro commerciale Le Colonne di Brindisi: immortalato dalle telecamere è stato arrestato. L'auto, una Fiat 500 era stata trafugata sabato pomeriggio da un 28enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, finito in manette per furto aggravato.

La vittima è una 33enne di Manduria (Ta), al centro commerciale per fare shopping. Probabilmente quando ha realizzato che la sua Fiat 500 era stata rubata mai avrebbe pensato di ritrovarla e anche in buone condizioni. Invece così è stato. Le ricerche sono state attivate immediatamente. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Brindisi, coordinati dal tenente Marco Colì, giunti sul luogo del furto nel giro di pochi minuti, hanno esaminato i fotogrammi delle telecamere installate all’esterno del centro commerciale, individuando subito l’autore. Si era avvicinato all’auto indossando un casco che poi ha tolto per eseguire il furto. I militari lo hanno riconosciuto e si sono recati presso la sua abitazione trovando l’auto parcheggiata nelle vicinanze. Lui non c’era.

La conseguente perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire, nella sua disponibilità, un cacciavite e una chiave passepartout, utilizzati per il furto, sottoposti a sequestro. L’autovettura rinvenuta è stata restituita alla proprietaria. Marco Ostuni è stato posto dai domiciliari.