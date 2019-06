Carovigno, fa la guardia giurata, ma ha in casa 47 dosi di droga: arrestato

A Carovigno (Br) i carabinieri hanno arrestato in flagrante una guardia giurata di 36 anni, Giuseppe Suma, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La moglie, 35 anni, è stata denunciata per lo stesso reato. Nel corso di una perquisizione i militari hanno trovato 26,4 grammi di cocaina e un kit di pulizia armi modificato per il confezionamento dello stupefacente, che era stato suddiviso in 47 dosi. La moglie della guardia giurata ha tentato di gettarne alcune dal balcone, in un terreno agricolo adiacente, ma sono state trovate. L'uomo è ai domiciliari.