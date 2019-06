Pezze di Greco: ha in macchina un martello frangivetro, denunciato

I carabinieri di Pezze di Greco, nel Brindisino, hanno denunciato un 49enne del luogo perché aveva in auto, ingiustificatamente, un martelletto frangivetro di quelli usati per rompere i finestrini di bus o treni in caso di emergenza. L'uomo è stato bloccato dai militari perché aveva un atteggiamento sospetto e durante la perquisizione questi ultimi gli hanno trovato il martello nel portabagagli della macchina. Inoltre aveva in tasca 1,2 grammi di hashish. L'attrezzo e lo stupefacente sono stati sequestrati.