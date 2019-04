Ostuni, non versa ritenute Irpef: maxi sequestro di beni a titolare supermarket

OSTUNI - Tre immobili e conti correnti per un totale di 200mila euro riconducibili al titolare di un supermercato di Ostuni sono stati sequestrati nell'ambito dell'inchiesta partita, nei mesi scorsi, sull'omesso versamento delle ritenute Irpef sui compensi destinati a 70 lavoratori dipendenti.

Il sequestro a scopo preventivo è stato eseguito dai finanzieri della compagnia della Città Bianca. Il decreto è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, su richiesta della Procura, all'esito degli accertamenti delegati ai finanzieri che hanno portato a iscrivere sul registro degli indagati l'imprenditore per omesso versamento di ritenute certificate.