Fasano, Borgo Egnazia: il ristorante Due Camini vince una stella Michelin

Si aggiudica una Stella Michelin il ristorante 'Due Camini' del resort Borgo Egnazia, a Savelletri di Fasano (Brindisi). Lo chef barese Domingo Schingaro ha ottenuto il riconoscimento per il suo lavoro, iniziato a Borgo Egnazia quasi tre anni fa sotto la direzione dello chef Andrea Ribaldone.

Al ristorante Due Camini - è detto in una nota di Borgo Egnazia - Schingaro propone una cucina essenziale e materica, profondamente legata alla cultura mediterranea e alla Puglia. Un’attenta selezione delle materie prime e una appassionata esaltazione del gusto in ingredienti semplici e del territorio sono i capisaldi della sua cucina. «Questa Stella - dice Schingaro - viene dalla terra, dalla mia amata Puglia, e racconta i valori del Mediterraneo. Qui abbiamo la fortuna di avere a disposizione una varietà incredibile di verdure e un patrimonio culinario immenso: per esempio abbiamo quasi 40 tipi di pomodori, 18 tipi di cicorie, 5 tipi di carote».