Brindisi, sindaco convoca assemblea dopo no a centro migranti

BRINDISI - Il sindaco di centrosinistra di Brindisi, Riccardo Rossi, indetto una assemblea pubblica per discutere del progetto di utilizzo di un immobile comunale come centro di accoglienza per minori stranieri. Nei giorni scorsi aveva protestato la Lega, mentre al rione Casale, dove si trova l'ex sede della delegazione comunale che è stata scelta per ospitare il centro, è stata avviata una petizione da parte di alcuni fra i residenti.

Il sindaco Rossi, è riportato in una nota, con la presenza di componenti della giunta, spiegherà alla cittadinanza «le motivazioni che hanno spinto l’Amministrazione a partecipare con tale immobile ai Pon Legalità 2014-2020 il cui termine si concluderà il 15 settembre». L’assemblea si terrà oggi pomeriggio alle 18.