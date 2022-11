BARLETTA- Quello che doveva essere un pomeriggio di sport e di sano agonismo, si è trasformato in uno spiacevole episodio sfociato nella cronaca più becera. Un’incursione con furto «indisturbato» e «senza controlli» effettuato con scientifica destrezza. È accaduto sabato pomeriggio al PalaDisfida di via D’Annunzio in occasione della gara di calcio a 5 (campionato di serie C1) tra il Barletta a 5 e il Futbol Cinco di Bisceglie.

La squadra biscegliese al rientro negli spogliatoi, dopo il primo tempo della partita, ha dovuto constatare con amara sorpresa l’avvenuto furto di diversi effetti personali di vario tipo, dai borselli interi ai portafogli, quindi a telefoni cellulari, chiavi, abbigliamento sportivo e altro.

Chiaro ed evidente lo shock degli atleti biscegliesi, i quali colpiti dal grave episodio per la sottrazione sia degli effetti personali e sia dell’abbigliamento non si sono più sentiti in grado di rientrare per il secondo tempo della partita.

Di conseguenza, le squadre hanno concordato la sospensione della gara, nel contempo richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine allo scopo di riferire quanto accaduto fuori dal rettangolo di gioco, appunto all’interno degli spogliatoi. Dai primi accertamenti è stata riscontrata l’apertura forzata delle finestre esterne degli spogliatoi. Facile ritenere che i malfattori siano entrati «indisturbati» dalle finestre. Le forze dell’ordine effettueranno le opportune indagini per cercare di risalire agli autori. A proposito, l’episodio pone in evidenza la questione della sicurezza dentro e all’esterno della struttura.

«Sono molto dispiaciuto e rammaricato per quanto accaduto agli amici biscegliesi - dichiara Antonio Dazzaro, presidente del Barletta a 5 - da quello che abbiamo riscontrato chi è entrato non ha fatto in tempo a razziare anche il nostro spogliatoio. Comunque, quanto successo è legato alla scarsa sicurezza nell’impianto. Più volte ho interessato il Comune sull’esigenza di dotare la struttura di mezzi per la sicurezza perchè oltre a quanto accaduto sabato scorso, anche in passato sono avvenuti furti, anche se di minore entità ma pur sempre gravi e tali da richiedere provvedimenti che non sono stati presi».

Ricordiamo che il PalaDisfida di via D’Annunzio sino a qualche mese era centro delle vaccinazioni per l’emergenza Covid-19.