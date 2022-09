«Festa della Scuola», premiati i migliori studenti della Bat

TRANI - Sarà celebrata venerdì 23 settembre alle ore 18, nell’auditorium dell’I.I.S.S. "A. Moro" di Trani la 59 ° Edizione della “Festa della Scuola” organizzata dal Rotary Club di Trani. Per l’occasione saranno premiati i migliori studenti delle Scuole Secondarie Superiori di Andria, Barletta, Trani, Corato, Bisceglie, diplomati con il massimo dei voti nell’anno scolastico 2021/2022. Alla presenza di Autorità, Dirigenti Scolastici, docenti e genitori, saranno premiati 23 studenti con attestati di merito, un piacevole dono, e dal momento che il “Rotary crea opportunità” a tutti i premiati sarà offerta la possibilità di frequentare gratuitamente e previa loro adesione, un Corso di Formazione sulla Leadership, che si terrà nei giorni 29-30 settembre e 1-2 ottobre.

E ancora, gli studenti più motivati saranno ulteriormente premiati con la possibilità di frequentare il Ryla (Rotary Youth Leadership Awards) un’esperienza intensiva di Leadership creata dal Rotary Club di tutto il Distretto di Puglia e Basilicata, dove il giovane partecipante potrà sviluppare le sue doti di Leader, divertirsi e fare nuove conoscenze e connessioni. Il Relatore della manifestazione sarà il Dott. Antonio Panico, Business Coach, pluripremiato dal Ceo Today Management Consulting Awards, Fondatore di Business Coach Italia. Che parlerà dei “Principi della Leadership e dell’Autoefficacia”. La Festa, tesa a valorizzare i "cervelli" del territorio, è il giusto riconoscimento all'impegno e allo studio, che privilegia il merito delle nuove generazioni, chiamate a una sfida non facile, visti i tempi in cui oggi viviamo.