Polizia municipale di Trani, potenziato l’organico

TRANI - Quando si dispone di una propria graduatoria concorsuale tutto cambia. Soprattutto se si parla di agenti di Polizia locale, prima cartina al tornasole dei servizi che un comune offre ai suoi cittadini perché, più ve ne sono, maggiore è il senso di sicurezza percepita dalla comunità. Ebbene, a Trani il corpo dei vigili torna ad essere formato di 50 unità, che con il comandante e dirigente, Leonardo Cuocci Martorano, diventano 51. L’incremento si deve proprio grazie al bando di concorso recentemente emanato e conclusosi con una graduatoria di idonei dalla quale i primi due agenti erano stati immediatamente assunti, un altro chiamato a tempo indeterminato dal Comune di Terlizzi (e ovviamente concesso da quello di Trani) e adesso ancora altri immessi nella pianta organica sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato. E non è detto che questi ultimi, a breve, non diventino anch’essi vigili a tempo pieno non appena andranno in pensione quelli con maggiore anzianità di servizio.

In particolare, dopo che due agenti erano stati già assunti a tempo indeterminato all’inizio del 2022 (in quanto vincitori del concorso pubblico bandito dall’ente e concluso alla fine del 2021), altri 6 agenti di Polizia locale da ieri sono entrati in servizio a Trani: due a tempo indeterminato ed altri quattro per 6 mesi, ma tutti attingendo dalla graduatoria concorsuale. Obiettivo dichiarato, fare fronte alle consuete incombenze stagionali con giovani motivati. I neo assunti sono stati accolti a Palazzo di Città dagli amministratori locali e dal comandante. Con queste sei nuove unità, come detto, gli agenti in servizio a Trani raggiungono quota 50, «un numero decisamente importante se si pensa che nel 2015, al mio insediamento, avevamo appena 23 vigili in servizio ed un solo mezzo, per giunta a noleggio - commenta il sindaco, Amedeo Bottaro. - L’amministrazione comunale ha investito notevolmente sulla Polizia locale, ed oggi abbiamo 50 agenti e 14 veicoli, comprese 2 moto Honda, che hanno debuttato per strada nei giorni scorsi, ed una moto civetta per i servizi in borghese. Nelle prossime settimane ci doteremo anche di una stazione mobile, strumenti necessari per incrementare presenza e livello di sicurezza sul territorio».

L’assessore alla Polizia locale, Cecilia di Lernia, esprime a sua volta «grande soddisfazione per il risultato raggiunto. Passo dopo passo possiamo guardare al futuro con massima fiducia e serenità, sapendo di avere a disposizione risorse umane e strumentali sufficienti per non andare in affanno anche negli anni a venire. Non è cosa da poco, motivo per il quale ringrazio dirigenti e uffici per aver assecondato un indirizzo politico chiaro e preciso: rifondare la macchina amministrativa dell’ente ed intervenire in maniera energica sulla Polizia locale. Continueremo su questa strada, non tralasciando l’implementazione del sistema di video sorveglianza e le iniziative in città».

A tale proposito va ricordato che sono attive da una settimana sette nuove telecamere nel cuore dlela movida, mentre sempre da una settimana è tornato in azione il «Munipol street control». Si tratta di un sistema di controllo e rilevazione in grado di «leggere» in modo continuo le targhe delle vetture da ogni angolatura e distanza, permettendo una verifica accurata di tutti i veicoli e di rilevare le immagini rendendole disponibili sugli apparecchi in dotazione agli agenti della Polizia locale per l’erogazione delle sanzioni.