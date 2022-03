Trani, Papa Francesco risponde all’appello di Raffaele e dona 10mila euro per l'acquisto di 2 protesi

TRANI - Il cuore grande di Papa Francesco ha raggiunto Trani. Nei giorni scorsi sul conto corrente dell'associazione "Il Volo del Gabbiano", che sta raccogliendo fondi per l'acquisto di due protesi per Raffaele Lavacca, 50enne tranese che ha subito l'amputazione di entrambe le gambe, sono stati accreditati 10mila euro. La vera sorpresa è che il mittente della donazione era l'Elemosineria Apostolica. Causale: Dono del Santo Padre.

«Una bellissima lettera scritta a mano dalla signora Elisa (moglie di Raffaele) indirizzata direttamente al Papa ha commosso il nostro Santo Padre che ha fatto direttamente una donazione di 10mila euro. Non ci sono parole per questo bellissimo gesto di carità», hanno commentato dall'associazione dopo la notizia dell'accredito. L’obiettivo della raccolta fondi, lo ricordiamo, è quella di raggiungere quota 190mila euro per l’acquisto di due protesi di ultima generazione che gli permettano di migliorare la qualità della sua vita e magari di tornare a camminare.

Il calvario di Raffaele è iniziato nel 2017, da una piccola ferita sulla caviglia destra. Dopo 3 anni di dolori lancianti e cure in tutta Italia, la decisione drastica, con l'amputazione degli arti inferiori. La strada è ancora lunga, finora sono stati raccolti quasi 50.000 euro. Per aiutare Raffaele si può donare sulla piattaforma GoFundMe, sulla pagina "Un futuro per Raffaele”.