Margherita di Savoia, 24enne morto mentre getta spazzatura: c'è l'inchiesta

La procura di Foggia sta indagando sulla morte di Vincenzo Lovecchio, un ragazzo di 24 anni di Margherita di Savoia (BAT) che lo scorso 3 febbraio è stato trovato privo di sensi nel cortile della sua abitazione dove era andato a gettare la spazzatura. Il giovane fu trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Barletta dove morì pochi istanti dopo.

«Il ragazzo - spiega il legale della sua famiglia, Matteo Perchinunno - era affetto dalla sindrome di Asperger, ma era un giovane sereno e tranquillo». Quella sera Vincenzo è stato ritrovato supino con il volto rivolto verso l’alto e le braccia e le gambe allargate. «Non presentava alcun segno, alcun livido o fuoriuscite di sangue - sottolinea l’avvocato - ma il cappellino e le ciabatte indossate dal giovane sono state ritrovate poco lontano dal suo corpo, come se qualcuno le abbia sistemate in un secondo momento».

«I medici gli hanno riscontrato una frattura al braccio e ad una caviglia opposta ed una brutta frattura al torace», afferma il legale. Da un primo esame autoptico effettuato dal consulente nominato dalla Procura sembrerebbe che la morte non sia avvenuta per cause naturali.

"Ma il tutto è ancora in fase di accertamento - precisa Perchinunno - e al momento sono tre le ipotesi sulle cause del decesso: la prima che Vincenzo si sia tolto la vita lanciandosi da una finestra obliqua rispetto al ritrovamento del corpo; oppure che si sia lanciato dal terrazzo posto ad una altezza di 18 metri: il corpo, però, era integro e quest’ultimo elemento - osserva il legale - è incompatibile con una caduta da un’altezza così grande. Infine vi è la terza ed ultima ipotesi, che Vincenzo sia stato investito da un’auto o una moto il cui conducente sarebbe poi scappato via».

L’avvocato sottolinea infine che «Vincenzo è entrato in ospedale vestito ed è uscito nudo, e noi non sappiamo che fine abbia fatto l’abbigliamento indossato dal ragazzo».