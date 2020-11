Barletta, iniziato l'allestimento dell'ospedale Covid da campo

BARLETTA - Sono iniziate questa mattina le operazioni preliminari per l’attivazione del primo ospedale da campo in Puglia per l’emergenza Coronavirus: a Barletta sono in corso le operazioni per allestire 40 posti letto di terapia intensiva e sub intensiva per alleggerire il carico sugli ospedali. L’ospedale verrà realizzato nell’area antistante l’ospedale locale.

Quello di Barletta potrebbe non essere l’unico ospedale da campo nella regione. Infatti prende sempre più corpo la possibilità di allestirne uno anche a Bari, all’interno della Fiera del Levante.