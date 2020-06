InnovaPuglia, nessun abuso per Emiliano con nomina sindaco Bisceglie: accolta richiesta archiviazione

Michele Emiliano non ha commesso abusi nella nomina dell’ex sindaco di Bisceglie, Francesco Spina, nel cda di InnovaPuglia. Il gip del Tribunale di Bari, Antonella Cafagna, ha accolto la richiesta di archiviazione presentata a dicembre dalla Procura. Come riporta oggi Repubblica Bari, il gip ha ritenuto che Emiliano sia stato eventualmente tratto in inganno dalla dichiarazione resa da Spina che aveva omesso di ricordare il suo incarico di sindaco di Bisceglie, anche se - sempre secondo il gip - nemmeno Spina era incompatibile rispetto ai divieti previsti dal decreto Severino. Per lo stesso motivo è stata archiviata la posizione del dirigente regionale Nicola Lopane (avvocato Michele Laforgia). La Procura deve ora valutare se chiedere o meno il rinvio a giudizio di Spina (avvocato Mario Malcangi).