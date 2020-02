Coronavirus, nella Bat accessi regolamentati in ospedali; sospese attività studio al «Dimiccoli» di Barletta

La direzione generale della Asl di Barletta ha regolamentato gli accessi agli ospedali della provincia Barletta-Andria-Trani per «ridurre le occasioni di possibili contagi» da Coronavirus. In una nota dell’azienda sanitaria locale si precisa che l’accesso è limitato a un solo accompagnatore per assistito e solo negli orari di visita; e che l'accesso ai bambini è consentito solo se soggetti a prestazioni sanitarie. Sono state inoltre sospese, d’intesa con l’Università di Foggia, le attività di studio in corso presso il polo universitario dell’ospedale 'Dimiccoli' di Barletta.

«Sappiamo di poter contare sulla massima collaborazione di tutti gli operatori sanitari e dei cittadini - ha detto il direttore generale della Asl Alessandro Delle Donne - si tratta di misure di prevenzione per tutelare la salute dei pazienti innanzitutto ma anche degli operatori e dei cittadini».