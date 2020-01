Magistrati arrestati a Trani, i giudici: «A Savasta niente attenuanti, non ha detto tutto»

Antonio Savasta non potrà contare sull’attenuante prevista per chi collabora con la giustizia. La Procura di Lecce annuncia la linea dura nei confronti dei magistrati accusati di aver truccato indagini e sentenze. E ieri, nella prima udienza-fiume dedicata alle conclusioni dell’accusa nell’ambito del giudizio abbreviato, ha confermato che non ci saranno sconti per l’ex pm di Trani, che ha ammesso di essersi venduto in cambio dei soldi dell’imprenditore Flavio D’Introno e ha presentato le dimissioni dall’ordine giudiziario.

L’udienza davanti al gup Cinzia Vergine riguarda anche l’altro ex pm, Luigi Scimè, che si proclama innocente, oltre che due avvocati del foro di Trani e l’imprenditore barlettano Luigi D’Agostino. I pm Roberta Licci e Giovanni Gallone (c’era pure il procuratore Leonardo Leone de Castris) hanno parlato solo dei due magistrati, entrambi presenti in aula, rinviando al 31 il termine della requisitoria.

Continua a leggere sull'edizione cartacea o sulla nostra edicola digitale