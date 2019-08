Da Barletta alla Carnegie Hall di New York: la storia di Ruggiero Tatò

La strada per avere successo e lavorare come chitarrista passa anche dalla Carnegie Hall di New York, dopo aver vinto, il primo premio al concorso internazionale «Golden Classical Music Awards ». Una rotta, quella del continente statunitense, che percorrerà il chitarrista barlettano Ruggiero Tatò. Tutto questo grazie alla volontà di studiare e di non tralasciare mai nulla.

«Ho iniziato a studiare musica poiché ne sono sempre stato fortemente attratto fin dai primissimi ascolti in età infantile, ho iniziato quindi all’età di dieci anni richiamato dal fascino della chitarra e dalle sue meravigliose sonorità, in primissimo luogo autonomamente. Poi iscrivendomi e superando l’ammissione alla scuola media Dimiccoli di Barletta. Ho proseguito la mia formazione musicale presso il Conservatorio Piccinni di Bari sotto la guida del brillante M° Marco Vinicio Carnicelli», ha fatto sapere con gentilezza il maestro.

«Il concetto di musica è estremamente ampio: la musica è l’arte e la scienza dei suoni ed è sempre stata la mia più grande passione , così a undici anni avevo già le idee chiare su quello che sarebbe stato il mio futuro», ha proseguito.

Poi, venendo al presente, in merito alla avventura che lo porterà a novembre ad esibirsi a New York, ha precisato: «Ho sempre considerato i concorsi come il “mezzo” per migliorare le mie abilità ponendomi un obiettivo preciso , ma anche per mettermi alla prova, conoscere persone del mio stesso campo e confrontarmi in una competizione, mai considerando la gara o il concorso come “fine” a sé stesso, ragion per cui quando son venuto a conoscenza di questo prestigioso concorso ho deciso di catapultarmi in questa avventura oltreoceano. Ho perciò inviato la mia audizione al “Golden Classical Music Awards International Competition”, presentando la “Gran Sonata Eroica” del celebre chitarrista pugliese Mauro Giuliani, nato fine 700 a Bisceglie e vissuto per un periodo a Barletta che mi è quindi valso il 1° premio».

Ruggiero, forte di un grande senso di apertura mentale, a chi volesse iniziare il suo percorso musicale fa sapere che: «La musica è una meravigliosa compagna di vita, ma, ovviamente, ciò comporta il fatto di dover fare grandissimi sacrifici. Indispensabile investire tempo e tanta pazienza affinchè diventi una professione. Consiglio quindi di non sottovalutare mai questa passione, di essere sempre costanti nello studio , e di credere in sé stessi con un pizzico di sana e giusta ambizione. Dedico questo successo ai miei genitori, a chi mi ha seguito durante il mio percorso di studi in Conservatorio, a chi mi è vicino, a tutte le persone che mi hanno sempre supportato, e alla città di Barletta.

Ruggiero Tatò è nato il 3 novembre 1992. La sua formazione chitarristica e musicale continua nel Conservatorio di Musica "Niccolò Piccinni" di Bari dove si è laureato con il massimo dei voti (Corso tradizionale) sotto la guida del brillante chitarrista Marco Vinicio Carnicelli (2016).

Arricchisce la sua formazione chitarristica, concertistica e didattica seguendo numerose masterclass con diverse personalità del panorama chitarristico internazionale come Oscar Ghiglia (2014), Stefano Grondona (2015) e Senio Diaz (2016). La sua attività concertistica comprende numerosi recital solistici e performance, in tutto il territorio italiano e oltreoceano. Svolge costantemente attività concertistica e didattica (strumentale e musicale), collabora con diverse formazioni musicali ed è docente di chitarra presso diversi istituti.