Il grazie in rima da Banfi per il murales: «Tenghiù, raghezzo Persichella»

«Tenghiù, raghezzo Persichella!»: firmato Lino Banfi. Così il grande e amato attore canosino ha voluto ringraziare l'architetto e street-artist canosino Francesco Persichella, in arte “Piskv”, per aver realizzato il murales a lui dedicato. Il murales, o meglio il “faccione” del Lino Nazionale, realizzato nel corso della «notte bianca» a Stornarella, in provincia di Foggia, adesso campeggia su Largo Mazzini, una piazza del centro storico della cittadina foggiana che gli organizzatori dello «Stornarella Urban art» hanno voluto colorare non già con disegni o decorazioni consuete, ma come veri e propri murales, dipinti “live” durante tutta la notte.

«Sono davvero contento della dedica di questo murales - ha detto Lino Banfi, raggiunto al telefono dopo aver letto la notizia sulla Gazzetta – è davvero molto bello. Ringrazio gli organizzatori di Stornarella e soprattutto il “raghezzo” artista per averlo realizzato».

Non solo: ha anche preso carta e penna e ha messo su un foglio il ringraziamento alla sua maniera, cioè in rime “baciate”: una consuetudine che Banfi riserva solo alle grandi occasioni. Un tributo in “anglo-canosino”, come scrive il «nonno d'Italia.

Ecco il testo completo della poesia di Banfi per Francesco Piskv Persichella:

«In anglo-canosino siamo tutti e due Artìst! / Tu però sei un grande Strìt-Artist / invece io sono un grosso Larg-Artist! / Ma hai fatto una cosa molto bella / Banfizzare tutto un muro a Stornarella / Tenghiù, raghezzo Persichella».