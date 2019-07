È festa per il Bisceglie riammesso in serie C

E alla fine riammissione è stata. Il Bisceglie sarà ai nastri di partenza del campionato di serie C per la terza stagione consecutiva. Lo ha deliberato ieri pomeriggio il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, riunitosi per vagliare il ricorso presentato dalla società nerazzurra contro la decisione del Consiglio Federale che il 12 luglio scorso aveva bocciato la domanda di riammissione alla terza serie nazionale per via di alcune criticità “veniali” (aggettivo utilizzato dallo stesso presidente della Figc, Gabriele Gravina) relativo all’impianto di illuminazione del “Ventura”. Difeso dall’avvocato Eduardo Chiacchio, in sede di ricorso il Bisceglie (presente a Roma con una nutrita delegazione capeggiata dal patron Nicola Canonico) ha ribadito la piena conformità del club ai requisiti infrastrutturali richiesti dalla Lega Pro. E’ durato un mese e mezzo, quindi, il “purgatorio” dell’ultracentenario sodalizio stellato, retrocesso sul campo l’8 giugno dopo la beffarda lotteria dei rigori nella finale dei playout per mano della Lucchese, poi fallita.

Assieme al Bisceglie (riammesso), è stato ripescato anche il Cerignola: il girone C sarà composto da 21 formazioni (Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Monopoli, Paganese, Picerno, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Teramo, Ternana, Vibonese, V. Francavilla, Viterbese, Bisceglie e Cerignola). Il calendario sarà ufficializzato domani pomeriggio durante una cerimonia nel Salone d’Onore del Coni. Diffusasi intorno alle 19, la notizia della riammissione sul proscenio del professionismo si è presto diffusa in città suscitando comprensibile gioia ed entusiasmo tra i tifosi, molti dei quali hanno atteso l’agognato verdetto nell’area antistante gli spogliatoi del “Ventura”. Sempre allo stadio, in serata, i festeggiamenti in gradinata assieme ai vertici della società rientrati dalla Capitale.