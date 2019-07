Maltempo, la grandinata distrugge le percoche di Loconia

Una giornata da incubo. Mercoledì scorso un’autentica tempesta con forte grandinata ha colpito la zona di Loconia, in particolare la zona a ridosso della frazione, devastando raccolti e lavoro di un lungo anno. Soprattutto i frutteti, in particolare le percoche, tipico frutto della zona, hanno registrato danni ingenti, in alcune zone i frutti, pronti per la raccolta, sono stati del tutto danneggiati.

Il sindaco, Roberto Morra ha effettuato un sopralluogo nella zona più colpita. «Un ennesimo evento meteorologico avverso si è abbattuto sul nostro territorio - ha detto il sindaco Roberto Morra - Per quanto riguarda l'abitato, le operazioni di manutenzione degli alberi di alto fusto, concluse proprio nei giorni scorsi, hanno evitato la caduta di rami. Nel corso del pomeriggio del 10 è stato disposto che la Sangalli disostruisse le caditoie per la raccolta di acqua piovana, al fine di scongiurarne l’intasamento».

«Discorso diverso purtroppo per le nostra campagne - prosegue il sindaco Morra - La produzione è seriamente compromessa. Con l'assessore all'Agricoltura Francesco Lops stiamo predisponendo gli atti per chiedere alla Regione di porre in essere tutte le iniziative a sostegno dei nostri agricoltori».

Poi torna sulle gelate del 2018: «Il Ministero delle Politiche Agricole con Decreto del 12 giugno 2019, ha dichiarato l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi relativamente alle gelate dal 26 al 28 febbraio 2018. Vengono riconosciute alle imprese agricole, iscritte alla Camera di commercio (alla data dell’evento) e che hanno subito danni di entità superiore al 30% della P.L.V. aziendale, le provvidenze previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 nell’intero territorio Comunale: contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria; prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo; proroga delle operazioni di credito agrario; agevolazioni previdenziali attraverso esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali es assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti in favore dei soggetti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, IAP. Le richieste di indennizzo vanno presentate entro l’8 agosto - con istanza su apposita modulistica, che potrà essere ritirata presso l’Ufficio Agricoltura in via Giovanni Falcone 134, o scaricata dalla pagina dell’Ufficio Agricoltura del sito Istituzionale del comune di Canosa di Puglia»