Trani, 8mila mq di rifiuti vicino alla spiaggia: area sequestrata

Il personale della Guardia Costiera del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Direzione Marittima di Bari ha sequestrato sul litorale di Trani, in località Curatorio/Fragatone, un'area demaniale marittima di 8260 mq, che si era trasformata in un deposito abusivo di rifiuti. L'area presentava vegetazione incolta, arbusti e sterpaglie, con rifiuti speciali pericolosi e non: copertoni, scheletri di barche ed elettrodomestici, bidoni di pittura, scarti edili (mattoni, tufi etc.), tomaie di scarpe, materiale isolante. Parte dell'area era stata anche oggetto di combustione dei rifiuti. Tutto è stato posto sotto sequestro.