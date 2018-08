Per sfuggire ai carabinieri si lancia dal balcone: fermato pusher 21enne

Un 21enne di origine ucraina è stato arrestato ieri pomeriggio a Bisceglie (Bt) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari avevano scoperto che dall'appartamento del ragazzo c'era un sospetto viavai di persone, e dopo alcuni appostamenti hanno deciso di perquisire l'abitazione. Il giovane pusher, quando ha scoperto i carabinieri, si è barricato in casa e ha tentato di disfarsi di 100 grammi di cocaina, lanciandola dal balcone dopo averla nascosta in una confezione di medicinali. Ma l'ucraino non aveva fatto i conti con gli altri militari che, al piano terra, hanno recuperato lo stupefacente. Non avendo altre possibilità per sfuggire alla cattura, il ragazzo si è allora gettato dal balcone ed è scappato, fino a che non è stato raggiunto dai carabinieri, che hanno poi trovato 14 grammi di marijuana, una busta con sostanza da taglio, e mille euro in contanti. Il giovane spacciatore si trova ora nel carcere di Trani.