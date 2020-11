Covid, nel focolaio di Altamura 44enne muore in casa: «Era positiva, dimenticata dal sistema»

ALTAMURA - Sono giorni bui. Lutti. Persone ricoverate. Ci sono altre necessità di salute, altre patologie ma tutto è stato travolto dallo tsunami Covid. E diventa difficile ricevere le cure in casa per chi soffre in quarantena. Tragedie familiari che rompono la riservatezza del dolore e diventano drammi collettivi. Come quella di una donna di 44 anni, trovata morta in casa, all’improvviso.

Una storia, avvenuta l’altro ieri, di mattina. La donna è stata trovata dal padre (vivono nello stesso immobile) ed è stato dato l’allarme. È giunta l’ambulanza del 118 ma non è stato possibile alcun soccorso, solo la constatazione del decesso. Sono emersi alcuni dettagli della vicenda. Soffriva di epilessia. E, a quanto pare, aveva anche i sintomi del Covid tanto da essere risultata positiva a un tampone effettuato privatamente. La 44enne lascia una figlia piccola.

Era una morte che avrebbe potuto essere evitata? È stata lasciata senza assistenza? Domande che per la famiglia sono certezze. «Fa rabbia - dice un cugino - perdere così una vita, con l’altra tragedia di una bambina rimasta senza madre. La situazione è stata presa alla leggera, come purtroppo avviene troppo spesso in questo difficile momento in cui è un “si salvi chi può”. Mia cugina aveva una patologia ma da circa una settimana aveva febbre e tosse e non usciva. Il tampone è stato fatto a domicilio dagli operatori di un laboratorio privato ed è risultata positiva. C’è tanta, troppa amarezza».

La vicenda chiama in causa la medicina territoriale. Pietro Scalera, consigliere dell’Ordine dei medici e responsabile dell’ufficio di coordinamento dei medici di Medicina generale nel Distretto, dice: «Sul caso specifico non posso esprimermi, ma mi sento di dire che noi medici siamo l’anello debole della catena. Siamo oberatissimi, dobbiamo rispondere al telefono per i tanti casi e visitare le persone cui abbiamo fissato gli appuntamenti in studio. Se i nostri numeri sono occupati, chiediamo ai pazienti di avere pazienza e riprovare. Sono davvero tante le incombenze che ricadono su di noi. In tutta questa confusione i pazienti si rivolgono a noi per tutto quello che non funziona».

Aggiunge: «Noi non possiamo fare la visita domiciliare ai pazienti sintomatici perché non abbiamo le protezioni. In questi casi si fa la segnalazione all’Usca». La situazione di Altamura «è molto seria, con 1.800 persone positive. Ci sono tanti fuochi accesi per le catene familiari - spiega - e per questo bisogna chiudere tutto. Bisogna imporre o imporsi un auto-lockdown, si devono evitare i pranzi della domenica tra famiglie ma invece ancora si fanno. E si devono chiudere tutte le scuole per almeno due settimane, meglio tre», sostiene Scalera.