Bari, rogo in azienda di rifiuti: giornalista minacciata durante servizio tv

BARI - Una giornalista di Antenna Sud, Monica Arcadio, è stata minacciata e circondata questa mattina da sei, sette persone davanti all’azienda di trattamento rifiuti Ecogreen Planet di Palo del Colle (Bari), mentre realizzava un servizio all’indomani dell’incendio che ha distrutto lo stabilimento.

«Alla giornalista - si legge in una nota della redazione - è stato fisicamente impedito di riprendere il luogo nel quale si è sviluppato l’incendio. Nel corso dello svolgimento della propria attività professionale, nel pieno esercizio del diritto di cronaca, ci si è trovati di fronte ad una situazione difficilmente gestibile che ha rischiato di degenerare, costringendo la troupe televisiva, mentre si apprestava a effettuare un’intervista al sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio (in qualità di presidente dell’Ambito Bitonto-Palo, ndr), poco distante dai cancelli d’ingresso dell’azienda, a desistere e abbandonare il luogo dell’accaduto. Si è trattato di una vera e propria aggressione verbale esercitata nei confronti della professionista nel tentativo di imporre il silenzio su un episodio che meriterebbe ulteriori approfondimenti e sui quali molti particolari, alla luce dell’accaduto, non sono assolutamente chiari».

Sull'origine dell’incendio, per accertare se sia stato causato dolosamente, indaga la Procura di Bari, che è in attesa dell’esito degli esami tecnici compiuti dai Vigili del fuoco.