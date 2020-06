Bari, fiamme in un'azienda di trattamento rifiuti sulla ss96: in cielo fumo nero

BARI - Fiamme in un'azienda di trattamento rifiuti a Palo del Colle: si tratta di un maxi incendio che si è sviluppato nel primo pomeriggio sulla strada statale 96. Le fiamme si sarebbero generate in un capannone di un'azienda di trattamento rifiuti tra Palo e Bitonto. Diverse le segnalazioni arrivate ai vigili del fuoco: la colonna di denso fumo nero è ancora ben visibile in cielo, visto che nell'area erano presenti diversi materiali come plastica, metalli e olio esausto. Intervento in corso dei vigili del fuoco.

A denunciarlo su Facebook è Michele Abbaticchio in qualità di Presidente dell'ambito sociale di Bitonto-Palo.