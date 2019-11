Poveri giovani, se lavorate

Quali sono le conseguenze di una demografia disequilibrata, con i giovani in netta minoranza? Le coorti più anziane della popolazione, grazie ai loro voti, incidono in misura determinante sulla politica economica e fiscale. Il consenso costa. Le politiche sbagliate le pagano i giovani, che sono minoranza nel Paese.

Lo abbiamo visto nei giorni scorsi, quando ogni giorno escono idee strampalate volte a introdurre nuove tasse.

Tutto ciò pur di non toccare il provvedimento più costoso e più iniquo ereditato dal precedente governo: quota 100. Perché favorire alcune migliaia di pensionandi a cui regalare un sussidio implicito nel sistema retributivo? Sono circa 8 miliardi di euro di spesa nel 2020 (poi ci sono effetti di trascinamento negli anni successivi). Come ha scritto Tito Boeri, avrebbe senso limitare fortemente l'esodo anticipato pensionistico. Se il lavoratore vuole veramente andare in pensione prima del tempo, il trattamento di quiescenza va calcolato completamente col sistema contributivo così da non dare alcuna premialita'.

Abbiamo in Europa il minor tasso di occupazione (59,2%). Sempre meno gente lavora. I dati appena forniti dall'Istat ci dicono che a un anno dall'introduzione del decreto dignità, reddito di cittadinanza e quota 100 - i tre provvedimenti-disastro del governo giallo-verde - il mercato del lavoro ha subito reagito segnando meno occupati (meno 60mila negli ultimi 3 mesi). Mentre in Spagna con le riforme del mercato del lavoro sono riusciti a far ripartire l'occupazione, noi facciamo di tutto per rendere difficile la vita all'imprenditore. Più lavoro significa maggiori consumi e maggiori incassi tributari che consentono di fornire i servizi pubblici essenziali. Ricordiamolo.

L'incremento di tassazione previsto sulle auto aziendali é sintomatico. Chi va dai clienti, chi lavora, chi "muove il culo" dalla sedia, va penalizzato. Meglio stare sul divano e aspettare il reddito di cittadinanza. Oppure, come il pusher arrestato qualche giorno fa in Sicilia, uscire con la Porsche per andare in Posta a ritirare il sussidio.