Sabato 27 Aprile 2019 | 18:23

NEWS DALLA SEZIONE

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Amministrative Brienza

 

Amministrative Montemurro

 

Amministrative Castelluccio Superiore

 

Amministrative Marsicovetere

 

Amministrative Banzi

 

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Amministrative Satriano di Lucania

 

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Amministrative Savoia di Lucania

 

Il Biancorosso

CALCIO MERCATO
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Piace la coppia in avanti del Cosenza

 

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Comunali 2019 - CANDIDATI E LE LISTE di puglia e basilicata

BARI (Comune Capoluogo di Regione)
Provincia di Bari: Binetto - Bitritto - Cellamare - Corato - Gioia del Colle - Poggiorsini - Putignano - Rutigliano - Turi
Provincia di Brindisi: Mesagne - Ostuni - Villa Castelli
FOGGIA (Comune Capoluogo di Provincia)
Provincia di Foggia: Apricena - Biccari - Carlantino - Castelluccio Valmaggiore - Castelnuovo della Daunia - Celle di San Vito - Deliceto - Lesina - Lucera - Orta Nova - Poggio Imperiale - San Giovanni Rotondo - San Severo - Sant'Agata di Puglia - Stornarella - Torremaggiore - Troia - Volturara Appula - Volturino
LECCE (Comune Capoluogo di Provincia)
Provincia di Lecce: Andrano - Bagnolo del Salento - Botrugno - Campi Salentina - Carpignano Salentino - CastrÃ¬ di Lecce - Copertino - Corsano - Cursi - Giuggianello - Lequile - Martignano - Miggiano - Minervino di Lecce - Morciano di Leuca - Muro Leccese - Novoli - Palmariggi - Parabita - SeclÃ¬ - Soleto - Specchia - Sternatia - Supersano - Surano - Tiggiano - Tuglie - Zollino
Provincia di Taranto: Carosino - Faggiano - Leporano - Maruggio - Roccaforzata
POTENZA (Comune Capoluogo di Regione)
Provincia di Potenza: Anzi - Armento - Banzi - Barile - Brienza - Brindisi Montagna - Calvera - Castelluccio Superiore - Castelmezzano - Chiaromonte - Gallicchio - Guardia Perticara - Lagonegro - Laurenzana - Maratea - Marsicovetere - Missanello - Moliterno - Montemurro - Nemoli - Noepoli - Pescopagano - Picerno - Pietragalla - Rapone - Rivello - Roccanova - Rotonda - San Chirico Nuovo - San Fele - San Paolo Albanese - San Severino Lucano - Sant'Angelo Le Fratte - Satriano di Lucania - Savoia di Lucania - Spinoso - Terranova di Pollino - Tito - Trivigno - Venosa - Viggiano
Provincia di Matera: Bernalda - Calciano - Cirigliano - Craco - Garaguso - Gorgoglione - Miglionico - Nova Siri - Pomarico - Rotondella - San Giorgio Lucano - Tricarico - Valsinni

Amministrative Marsicovetere

Candidato sindaco: BRIGLIA GIANNANGELO


CIVICA PER MARSICOVETERE 


CALABRESE ALESSIA
FAUSTINI ISABELLA
GIAMPIETRO GIANLUIGI
GREGORIANO MONICA
MARSICANO ANTONIA
MASINO GIUSEPPE
MORELLI BIAGIO
NOVELLI ROCCO
SMERALDO DOMENICA ANTONIETTA
SPINA NICOLA 
VARALLO GIUSEPPE
VITA GIOVANNI

Candidato sindaco: ZIPPARRI MARCO


ATTIVAMENTE PER M.VETERE


BONAGURA KATIA
BRANCATO MICHELA
BRUNO PATRIZIA TERESA
DE CUNTO VALENTINO
GIAMPIETRO GIOVANNI
IELPO GINA
INTROCASO NICOLA 
MARINELLI ANTONIETTA
MOLINARI GIUSEPPE
SOLIMANDO SESTO
VARALLA MICHELE
VOTTA ANTONIO

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