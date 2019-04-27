Amministrative Marsicovetere

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27 Aprile 2019
Candidato sindaco: BRIGLIA GIANNANGELO
CIVICA PER MARSICOVETERE
CALABRESE ALESSIA
FAUSTINI ISABELLA
GIAMPIETRO GIANLUIGI
GREGORIANO MONICA
MARSICANO ANTONIA
MASINO GIUSEPPE
MORELLI BIAGIO
NOVELLI ROCCO
SMERALDO DOMENICA ANTONIETTA
SPINA NICOLA
VARALLO GIUSEPPE
VITA GIOVANNI
Candidato sindaco: ZIPPARRI MARCO
ATTIVAMENTE PER M.VETERE
BONAGURA KATIA
BRANCATO MICHELA
BRUNO PATRIZIA TERESA
DE CUNTO VALENTINO
GIAMPIETRO GIOVANNI
IELPO GINA
INTROCASO NICOLA
MARINELLI ANTONIETTA
MOLINARI GIUSEPPE
SOLIMANDO SESTO
VARALLA MICHELE
VOTTA ANTONIO
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