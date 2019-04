Il Capo di Leuca celebra la Giornata Internazionale del Jazz

LECCE - Il Capo di Leuca torna a celebrare, per il terzo anno consecutivo, la Giornata Internazionale del Jazz con il Finibus Terrae-International Jazz Day Celebration.

L’iniziativa, inserita nel calendario ufficiale UNESCO, è ideata dall’associazione non profit Lampus e prevede tre appuntamenti: il primo è fissato per il 28 aprile presso lo Yacht Club di Leuca alle 17,00, in collaborazione, oltre al Circolo ospitante, con l’associazione Salentosophia - animazione culturale. La seconda fase della rassegna prosegue il 30 aprile e il 1 maggio alle 21,00, ai piedi della Torre di difesa Cinquecentesca di Salignano, caratteristico borgo a pochi chilometri da Leuca. La seconda parte dell’evento è organizzata con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Castrignano del Capo e il patrocinio del Parco Culturale Ecclesiale Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae attraverso il marchio Cammini di Leuca. Un progetto, quest’ultimo, dell’Ufficio Nazionale di Pastorale del Turismo, Sport e Tempo Libero della Conferenza Episcopale Italiana che promuove, recupera e valorizza il patrimonio liturgico, storico, artistico, architettonico, museale, ricettivo di un territorio.