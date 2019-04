Sergio Cammariere special guest all'inaugurazione di Gustojazz

CORATO - Con un concerto di Sergio Cammariere si inaugura domani a Corato la seconda edizione di «Gustojazz», in programma ogni giorno sino al 7 maggio. Il concerto di Cammariere sarà preceduto, alle ore 19, dall’iniziativa 'Corato in tour' una passeggiata a piedi, con partenza da Piazza Sedile, alla scoperta dei luoghi simbolo della Città, e dallo spettacolo di teatro-musica 'La gatta Cenerentola' con Michela Diviccaro e Gianluigi Belsito, in scena a Palazzo Lamonica.

Gustojazz, curata da Alberto La Monica, è promossa dal Comune di Corato in partenariato con l’Associazione Culturale Art Promotion e con l’Agenzia per l’Occupazione e lo Sviluppo dell’area Nord Barese-Ofantina e cofinanziato dalla Regione Puglia come da Avviso Pubblico per «Presentare Iniziative Progettuali Riguardanti lo Spettacolo dal Vivo e Le Residenze Artistiche».

Sergio Cammariere, piano e voce, sarà accompagnato da Amedeo Ariano - batteria, Luca Bulgarelli - contrabbasso. Proporranno i brani che il cantautore ha inciso nell’album intitolato IO, adesso. In scaletta ci sono i suoi brani più amati, ma trovano spazio anche nuove esaltanti creazioni, frutto di una ricerca musicale in continua evoluzione. Cammariere recupera i suoi successi più acclamati: «Tempo perduto», «Via da questo mare», "Tutto quello che un uomo», «Dalla pace del mare lontano»,"L'amore non si spiega», «Cantautore piccolino».