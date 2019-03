L' Orchestra della Notte della Taranta vola in Russia per il Festival dell’Arte Italiana

BARI - Dal 25 al 29 marzo, la IX edizione del Festival dell’Arte Italiana porterà a Mosca e Dmitrov, in Russia, una settimana di 'Suggestione di Puglia' e, per la prima volta, l’Orchestra popolare 'La Notte della Taranta', che si esibirà nella Cattedrale di Cristo Salvatore che due anni fa ha ospitato le reliquie di San Nicola, visitate da oltre due milioni di fedeli ortodossi. Nel Festival ci saranno esibizioni e masterclass a cura del Conservatorio di Bari e dell’Accademia delle Belle Arti di Bari.

L’evento è organizzato da Cesvir (Centro Economia e Sviluppo Italo-Russo) e dal Centro dei Festival Cinematografici e dei Programmi Internazionali di Mosca. Il Festival ha ottenuto anche il sostegno del Governo della città di Mosca, che lo scorso settembre ha firmato a Bari un memorandum con la Regione Puglia e un’intesa con il Comune di Bari. Durante la rassegna il Cesvir firmerà un accordo di collaborazione con il Teatro musicale Gelikon-Opera di Mosca.

Per il presidente della giunta regionale, Michele Emiliano, «l'appuntamento del Festival dell’Arte italiana a Mosca è un’iniziativa che la Regione Puglia sostiene perché permette ogni anno di potenziare relazioni e scambi politico-economici tra la nostra regione e la Federazione Russa. Lo facciamo attraverso l’arte, che è il linguaggio universale in grado di parlare al mondo e di mostrare la bellezza del nostro patrimonio, e produrrà certamente un nuovo e rinnovato slancio nelle relazioni bilaterali». «La nostra fortunata collocazione al centro del Mediterraneo - conclude - non è solo geografica, ma è legata a una storia e ad una possibilità: che il Mediterraneo diventi innanzitutto il crocevia della domanda di pace, cultura e dialogo tra le nazioni. Il Festival dell’Arte italiana a Mosca credo s'inserisca appieno in questa visione».