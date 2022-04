Anche quest’anno 3 artisti emergenti avranno la possibilità di esibirsi al Concerto del Primo Maggio di Roma, grazie a 1MNEXT, il contest ideato e prodotto da iCompany, e tra i 10 finalisti ci sono anche le due leccesi Cristiana Verardo e Greta Portacci.

Questi gli altri nomi degli artisti votati da una giuria di qualità e dal pubblico attraverso il web: Fran e i Pensieri Molesti (Torino), Giorgieness (Torino), Jess (Milano), Mille (Milano), Mira (Casapulla - CE), Rumba De Bodas (Bologna), Scrima (Roma) e Volpe (Castelnuovo Garfagnana - LU). I voti sono pubblici e consultabili sul sito http://1mnext.primomaggio.net. La valutazione finale del singolo artista è stata stabilita sommando, in quota ponderata, il voto del web con quello della Giuria di Qualità. La Giuria popolare ha inciso (come da regolamento) per il 25% sulla valutazione finale, la Giuria di Qualità per il 75%.

I 3 vincitori, che saliranno sul palco del Concertone organizzato da Cgil, Cisl e Uil, trasmesso in diretta su RAI 3 e Rai Radio2, saranno selezionati durante la finale live del 23 aprile a Roma, attraverso il voto della Giuria di Qualità composta da: Massimo Bonelli (direttore artistico del Concerto del Primo Maggio, presidente giuria), Anna Rampinelli (A&R Manager Warner Music Italy), Claudio Cabona (Rockol), Lucia Stacchiotti (iCompany), Barbara Pierro (CGIL), Nicola Di Grigoli (CISL) e Francesco Melis (UIL).

Intanto comincia a delinearsi la line-up del Concerto del Primo Maggio: i primi nomi annunciati sono Bresh, Mara Sattei, Coez, Fasma, Mace ft. Venerus, Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele.