«Friend Zone»: l'eterna lotta tra apparenza e sostanza nel nuovo singolo del barese Daniele Lanave

È disponibile negli store digitali e in rotazione radiofonica "Friend Zone", il nuovo singolo di Daniele Lanave, tratto dall'album omonimo (On the set/Believe digital). Il brano, scritto da Daniele Lanave e Giuseppe Giocondo, con la produzione di Tempoxso, è stato registrato a Milano e al Mast Academy studio di Bari e masterizzato da Claudio Giussani all'Energy Mastering di Milano.

Il video diretto da Marco D'Andragora (Damstudio), è stato girato presso Hivestudio (Bisceglie).“Friend zone” l’ho scritta osservando l’universo femminile nei comportamenti con l’altro sesso, durante le serate trascorse con donne diverse mi ha colpito il loro modo di essere e di gestire le relazioni. Ognuna di loro ha una sua prerogativa, ma ciò che in questo terzo millennio le rende più simili le une alle altre sono gli aspetti legati all’apparenza più che alla sostanza.

Daniele racconta così il brano: ''L’ho scritta in una forma ironica senza voler giudicare alcuna donna ma invitandole a riflettere su alcuni atteggiamenti che a volte risultano fastidiosi agli uomini.

Durante le riprese del videoclip ci siamo molto divertiti, insieme alla bellissima e brillante modella Serena Rinaldi a renderlo frizzante secondo il mood estivo del brano.