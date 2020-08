Molfetta, Note jazz infiammano la notte estiva

MOLFETTA - Il mare a due passi e la buona musica. Molfetta, in nome di una tradizione che si è persa nel tempo, sceglie il jazz per l’evento musicale di punta del suo cartellone estivo. Lo fa con Paolo Lepore, la sua Jazz Studio Orchestra, e la voce di Simona Molinari. Un mix perfetto di eleganza e vocalità.

Il concerto, gratuito, sarà ospitato, il 30 agosto, con inizio alle 21, a Cala Sant’Andrea, alle spalle del Duomo di Molfetta, una location decisamente suggestiva. Per certi versi, unica. Che sarà in grado di rendere ancora più poetica e ricca l’esibizione.

In scaletta, oltre ai classici del jazz e del blues ci saranno brani notissimi anche al grande pubblico, «In cerca di te» (Sola me ne vo per la città), «Mr Paganini» della Fitzgerald, doveroso tributo, «Over the Rainbow» e brani del repertorio di Simona Molinari. La cantautrice reinterpreterà i suoi successi in una chiave nuova, fondendo il suo stile con quello della Jazz Studio Orchestra.

Paolo Lepore e la Jazz Studio Orchestra, che tornano a Molfetta dove hanno accompagnato grandissimi del panorama musicale internazionale, e Simona Molinari, non hanno bisogno di presentazioni.

Lepore, direttore d’orchestra, solista, compositore, fondatore di sette orchestre, inclusa la Jazz studio orchestra, è stato allievo di giganti della musica, tra gli altri, Rota o Petrassi, i creatore di orchestre, ha diretto prime assolute in tutto il mondo. Ha collaborato con e per artisti di fama internazionale. E’ stato direttore artistico di prestigiosi festival e di Conservatori.

Simona Molinari vanta collaborazioni con Jarreau, Gilberto Gil, Andrea Bocelli, ma anche Gilberto Gil, Peter Cincotti, Renzo Arbore, Massimo Ranieri, Fabrizio Bosso, Franco Cerri, Stefano Di Battista, Dado Moroni e Roberto Gatto, solo per citarne alcuni. In Italia è conosciuta per le due partecipazioni al Festival di Sanremo nel 2009 con il brano Egocentrica e nel 2013 in coppia con il jazzista newyorkese Peter Cianciotti con il brano La Felicità che ha raggiunto il Disco d’Oro.

La Jazz Studio Orchestra è stata da sempre fucina di giovani musicisti affermati in campo nazionale ed internazionale quali Gianluca Petrella, Pino Minafra, Roberto Ottaviano, Mirko Signorile, Mario Rosini, Mimmo Campanale, Paola Arnesano, Vito Di Modugno, Rocco Zifarelli, Patrizia Conte.

Al concerto, organizzato da Fanfara, si potrà assistere gratuitamente ma con prenotazione obbligatoria nel rispetto delle norme imposte dall’emergenza sanitaria in corso. I ticket potranno essere ritirati, con un versamento minimo di tre euro, presso Obabaluba Molfetta. L’iniziativa rientra nel cartellone Eventi Molfetta, voluto dal Comune di Molfetta, assessorato alla cultura.