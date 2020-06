«Lowliness»: la nuova vita in musica del dj e produttore salentino Marco Barbiero, col progetto Barbur

Esce il 19 giugno “Lowliness”, il nuovo singolo di Barbur, progetto artistico del dj e produttore salentino Marco Barbiero, con all’attivo diverse release discografiche negli ultimi anni su label internazionali, non ultime quelle sulla berlinese Kuukou Records della famiglia Kalkbrenner. Qui il link per ascoltare un'anteprima.

«Sono voluto uscire un po' fuori dagli schemi di quello che è stato il mio sound fino ad ora - racconta Marco - per esplorare nuovi orizzonti musicali, pur restando sempre nell’ambito del genere elettronico e techno».

Lowliness si inserisce in quella particolare fetta di musica elettronica che oggi viene definita “Melodic Techno”. «Penso che un artista non debba mai rinchiudersi in un solo ed unico stereotipo musicale, ma esplorare, sperimentare, dare sfogo al proprio estro, senza svendersi o stravolgersi più di tanto, ovviamente. L’eclettismo, del resto, è sempre stato un mio “marchio di fabbrica”, anche quando ero un semplice dj. Il lockdown, in questo caso, ha tirato fuori una parte di me che ancora non conoscevo. Lavorare a Lowliness è stato un viaggio introspettivo abbastanza lungo e profondo dentro me stesso. Come molte altre persone, ho vissuto la quarantena in maniera piuttosto ansiogena, dopo una prima iniziale tranquillità, i vari “andrà tutto bene”, ho iniziato a viverla un po' male, arrivando anche a chiudere una storia sentimentale. Per questo la musica è stata una fonte importantissima di energia vitale, oltre ad una valvola di sfogo. Sono riuscito ad tirar fuori tanta creatività da dentro, che mi ha portato a scrivere e produrre diversi nuovi brani, oltre a Lowliness, che inserirò in un album, ma ne saprete di più nei prossimi mesi».

Lowliness inaugurerà la nuova etichetta discografica di Marco, “Barbur Music”, che al momento sarà dedicata esclusivamente a sue produzioni personali e collaborazioni con altri artisti del panorama internazionale: «La label sarà strettamente collegata ai canali Soundcloud del Magazine BRM Barbur Room, dal 2014 importante luogo virtuale dedicato esclusivamente alla musica elettronica, che dà spazio ad artisti da ogni parte del mondo. www.barburroom.eu. Ho creato Barbur Room nell’inverno del 2014 quando vivevo a Berlino, con l’intento di avere uno spazio digitale dove promuovere il talento e la qualità musicale

di artisti che come me faticavano a potersi esprimere».

Oggi il canale ha superato i 14mila follower, con ascolti da tutto il mondo, ed ha ospitato artisti del calibro di Charlotte De Witte, Deborah De Luca, Chus&Ceballos, Fatima Hajji, Hito, Uner, Nakadia, Danny Rampling, Hector Romero, talenti italiani come Luca Agnelli, Paolo Martini, Alex Neri, Lele Sacchi, ma anche i pugliesi Giorgia Angiuli, Underspreche ed i Fideles, tutti artisti che hanno poi trovato il proprio spazio nel “music business”. “Lowliness” sarà disponibile dal 19 giugno su tutti i portali digitali, Spotify, Apple Music e Beatport in primis.