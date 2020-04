Lele Spedicato: «Nonostante la quarantena, i Negramaro al lavoro sul nuovo album»

I Negramaro sono al lavoro su un nuovo album, nonostante il periodo di stop forzato. A rivelarlo è Lele Spedicato, intervenuto in collegamento su Radio Sonica insieme a Cesko degli Après la Classe per parlare del progetto Artisti Uniti, e della loro 'La vita è meravigliosa' (ve l'abbiamo raccontata qui). Il chitarrista della band capitanata da Giuliano Sangiorgi ha rivelato che anche in questo momento di sospensione, ognuno da casa sua e dal suo home studio, tutti i Negramaro sono al lavoro sul nuovo disco: «Siamo sempre in contatto, stiamo creando. Erano previste delle date del 2021, ora sarà tutto da vedere, ma comunque questa quarantena sta portando qualche frutto, restiamo all'opera». Lo stesso Cesko degli Après la Classe ha poi raccontato di come sta affrontando il lockdown: «Si cerca di farlo in maniera intelligente. Purtroppo noi musicisti facciamo parte della 'Fase 3', forse anche '4', ma ce la faremo».

Qui si può ascoltare il podcast integrale.